POL-WOB: Betrunkener Pkw-Fahrer ohne Führerschein flüchtet nach Verkehrsunfall

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Fallersleben, Mühlenkamp 31.10.2022, 19.55 Uhr Am Montagabend kam es in der Straße Mühlenkamp in Fallersleben zu einem Raub, bei dem ein unbekannter Täter einer 16-jährigen Wolfsburgerin die Handtasche entriss und flüchtete. Die Ermittlungen dauen an. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Wolfsburgerin auf dem Fußweg der Straße Mühlenkamp Ecke Hinterm Hagen, als sich ihr von ...

mehr