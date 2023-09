Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter entblößt sich unsittlich - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Sonntagnachmittag gegen 16:55 Uhr versteckte sich ein bislang unbekannter Täter in einem Gebüsch am Friedrichsplatz, im Bereich der Wasserturmanlage, und soll sich hier in unsittlicher Art und Weise vor mehreren Passanten entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Nachdem er von Passanten angesprochen worden ist, flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Täter konnte nach Eintreffen der Polizei nicht mehr festgestellt werden. Über den Täter ist lediglich bekannt, dass er eine kurze Hose getragen haben soll.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621-174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell