Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/ BAB 656: Auto überschlägt sich nach Unfall

Heidelberg (ots)

Kurz nachdem die B 37 in die BAB 656 übergegangen war, wechselte am Samstag, um kurz vor 13 Uhr, ein 45-Jähriger mit seinem Renault vom linken Fahrstreifen auf den rechten. Dies tat er in der Absicht noch weiter nach rechts auf die Überleitung zur BAB 5 zu fahren. Dabei übersah der Mann allerdings den auf der rechten Spur fahrenden VW. Er setzte sich mit deutlich geringerer Geschwindigkeit vor den hinter ihm Fahrenden, so dass der 27-jährige VW-Fahrer nicht mehr vollständig abbremsen konnte und auf das Heck des Renaults auffuhr. Dadurch geriet das Auto des 45-Jährigen ins Schleudern, überschlug sich und kam auf der Seite liegend auf einer Sperrfläche zum Stehen. Die beiden Insassen des VW sowie der Beifahrer des Renaults verletzten sich bei dem Unfall leicht und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von knapp 17.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

Der 45-Jährige muss sich nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell