Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer missachtet Rotlicht und fährt Fußgänger an

Mannheim (ots)

Am Montag, um 12:05 Uhr kam es auf der Neckarauer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde.

Ein 84-Jähriger befuhr die Neckarauer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Auf Höhe des Bahnhofs Neckarau übersah er eine Ampel, welche Rot anzeigte. Ein Fußgänger, der die Straße gerade in Richtung Bahnhof überquerte, wurde von dem 84-Jährigen mit seinem Pkw Toyota erfasst. Der 58-jährige Fußgänger verletzte sich hierbei im Bereich der Beine schwer, aber nicht lebensgefährlich. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Toyota hatte Beschädigungen im Frontbereich, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Senior muss sich nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Der Führerschein wurde ebenfalls einbehalten.

Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

