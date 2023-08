Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit E-Scooter, 1 Person verletzt.

Zweibrücken (ots)

Ort 66482 Zweibrücken, Hofenfelsstraße 206 Zeit: 17.08.2023, 15:08 Uhr

SV: Ein alleinbeteiligter 61-jähriger befuhr mit seinem E-Scooter die Hofenfelsstraße aus Richtung Badeparadies kommend in FR Niederauerbach. Er fuhr in den dortigen Kreisverkehr (L469, L465) (Auerbacherkreisel) und verließ ihn an der für ihn 2. Ausfahrt in FR Niederauerbach/ Pirmasenser Straße. Auf der Fahrbahnmarkierung des Fußgängerüberweges/ Zebrastreifen kam der E-Scooter durch kurze Unachtsamkeit ins Rutschen und der Fahrer kam zu Fall. Er erlitt nach erster Einschätzung der Notärztin einen offenen Bruch/ eine Fraktur am linken Sprunggelenk und wurde nach HOM in das Universitätsklinikum verbracht. |pizw

Pusse, PHK

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell