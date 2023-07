Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Geldbeutel unterschlagen

Seinen Geldbeutel hatte ein 35-Jähriger am Montag in Ochsenhausen eingebüßt.

Ulm (ots)

Der Mann hielt sich gegen 11.30 Uhr in einem Geschäft in der Straße Güterbahnhof auf. Dort kaufte er Getränke und lud diese vom Einkaufswagen in sein Auto. Den Einkaufswagen brachte er zurück. Dabei vergaß er seine Geldbörse im Einkaufswagen und stieg in sein Auto. Das Fehlen der Geldbörse bemerkte der 35-Jährige nur wenige Minuten später. Er kehrte zu dem Geschäft zurück. Bei der Suche nach seiner Geldbörse stieß der Mann auf einen Zeugen. Der gab an, dass er einen älteren Mann beobachtet hätte, wie dieser wohl einen Geldbeutel aus einem Einkaufswagen nahm. Die Spur führte zu einem 42-Jährigen, der in einen weißen BMW einstieg und wegfuhr. Jetzt ermittelt die Polizei Ochsenhausen (Tel. 07352/202050) wegen Fundunterschlagung. Auf den Mann kommt eine Anzeige zu.

