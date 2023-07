Ulm (ots) - Wie die Polizei berichtet, war gegen 20.20 Uhr eine 54-Jährige mit ihrem VW in der Brühlstraße unterwegs. Die Autofahrerin wollte nach links in die L1218/ Reichenbachstraße abbiegen. Dabei tastete sie sich in die Vorfahrtstraße hinein. In der war ein 66-Jähriger mit seiner Harley unterwegs. Der ...

mehr