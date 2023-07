Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Ein technischer Defekt führte wohl zum Brand

Etwa 150.000 Euro Schaden entstand am Dienstagfrüh bei einem Brand in Göppingen.

Gegen 5.15 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Schwabstraße aus. Denn dort hatten die Anwohner zunächst Brandgeruch und wenig später schwarzen Rauch wahrgenommen. Die Feuerwehr betrat das Mehrfamilienhaus und konnte im zweiten Obergeschoß eine Wohnung im Vollbrand feststellen. Gegen 6.50 Uhr war der Brand gelöscht. Wie die Polizei berichtet, konnten sich alle Bewohner selbst in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Ersten Ermittlungen zufolge war der Brand im Bereich eines Kühlschranks ausgebrochen. Ob ein technischer Defekt dafür ursächlich war, muß noch ermittelt werden. Durch den Brand ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Von der Stadt Göppingen wurde für die Familie eine Übergangswohnung zur Verfügung gestellt. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Göppingen war mit 35 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen vor Ort. Auch waren zwei Rettungswagen im Einsatz und kümmerten sich um die Bewohner. Um 9.15 Uhr waren die ersten Maßnahmen am Brandort abgeschlossen und die Sperrung der Straße konnte aufgehoben werden.

