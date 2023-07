POL-IZ: 230712. 8 Albersdorf: Polizei setzt Platzverweis im Freibad durch

Kremperheide (ots) - Am vergangenen Samstag ist es in Kremperheide zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nun nach Zeugen, die Hinweise auf das schwarze, flüchtige Verursacherfahrzeug geben können. Gegen 21.15 Uhr vernahmen zwei Zeugen unabhängig voneinander in der Straße Gröngal einen lauten Knall. Sie entdeckten daraufhin ein schwarzes Auto, das sich mit aufheulendem Motor ...

