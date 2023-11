Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch in Doppelhaushälfte - Haus wurde durchwühlt

Selm (ots)

Am 24.11.2023 (Fr.), zwischen 14:00 Uhr und 19:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Einbrecher Zugang in eine Doppelhaushälfte in Selm in der Straße Gerhart-Hauptmann-Ring. Es wurde die Terrassentür aufgehebelt um in das Haus zu gelangen. Im Haus wurden mehrere Schränke durchwühlt. Es wurde unter anderem Schmuck entwendet.

Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 02303 921 0.

