POL-FR: St. Blasien Ortsteil Menzenschwand: Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab und verletzt sich

Freiburg (ots)

Am Montag, 11.09.2023 gegen 18:05 Uhr befuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer die L146 zwischen Äule und Menzenschwand. Nach bisherigem Kenntnisstand war der 18-Jährige aufgrund eines Fahrfehlers in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, gestürzt und gegen einen Baum gerutscht. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro.

