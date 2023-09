Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: viele Unfälle

Dienstgebiet der Polizeiwache Gerolstein und der Polizeiinspektion Daun (ots)

Am 06.09.2023 ereigneten sich eine Vielzahl von Verkehrsunfällen im gemeinsamen Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein. Zu insgesamt 16 Unfällen jeglicher Art mussten die Beamt*innen ausrücken. Die spektakulärsten Unfälle sollen hier kurz dargestellt werden.

Am 06.09.2023 zwischen 09:20 Uhr und 09:45 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Raderstraße in Gerolstein. In Höhe von Hausnummer 4 befinden sich Parkplätze entlang der Straße. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer parkte hier in Längsaufstellung ein und beschädigte hierbei ein dort ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug der Marke Renault Clio. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

Am 06.09.2023 gegen 15:23 Uhr befuhr eine 76-jähriger Unfallverursacherin aus dem Bereich der VG Gerolstein mit ihrem Personenkraftwagen die Raderstraße in Gerolstein. Aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstands fuhr sie einem vorausfahrenden Personenkraftwagen, welcher verkehrsbedingt anhalten musste von hinten auf. Im vorausfahrenden Fahrzeug befanden sich drei Insassen, welche durch den Aufprall leicht verletzt wurden. Auch die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Am 06.09.2023 gegen 16:29 Uhr befuhr eine 23-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Personenkraftwagen die B 257 von Steinborn kommend in Richtung Meisburg. Hier kam sie aufgrund eines Fahrfehlers bei nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben. Die Unfallverursacherin wurde mittelschwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht, das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Ebenfalls gegen 16:29 Uhr befuhr ein 25-jähriger Unfallverursacher die Wallstraße in Hillesheim, wo er die Vorfahrt eines auf der Aachener Straße fahrenden Personenkraftwagen missachtete. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. Alle Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und zur Überprüfung in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell