POL-FR: Wehr: Beleidigung und Sachbeschädigung im Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mit seiner Familie war am Samstag, 05.08.2023 gegen 00.50 Uhr ein 42 Jahre alter Mann auf der Umgehungsstraße Wehr/ B518 mit seinem Fahrzeug unterwegs. Hinter ihm soll ein weiterer Pkw dicht auf diesen aufgefahren sein und kurz nach der Einfahrt Wehr in einer Kurve überholt haben. Anschließend bog dieser vor dem 42-Jährigen in die Seebodenstraße ab, hielt auf der Straße an und stieg aus. Der aufgebrachte Anhalter riss einen Rucksack aus dem Auto und schlug damit auf das Autodach, währenddessen er die Insassen beleidigte. Beim Versuch den Rucksack zurück zu holen verletzte sich der 42-Jährige leicht an der Hand. Kurz darauf verlies der Mann die Örtlichkeit mit seinem Fahrzeug. Zeugen, die den Vorfall in der Seebodenstraße beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Wehr (07762/80780) in Verbindung zu setzen.

