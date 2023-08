Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Außenspiegel im Begegnungsverkehr abgefahren - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Mit seinem BMW Kombi befuhr am Samstag, 05.08.2023 gegen 17.40 Uhr ein 36 Jahre alter Mann die Landstraße von Wehr kommend in Richtung Rüttehof. Rund ein Kilometer vor dem Ortschild Rüttehof kam ihm ein Fahrzeug in einer Rechtskurve entgegen. Dieses fuhr laut des 36-Jährigen auf seiner Fahrspur. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Zusatzaußenspiegel des BMWs. Das entgegenkommende Fahrzeug fuhr weiter. Dieses soll ein schwarzer Kleinwagen gewesen sein. Der Sachschaden am BMW beläuft sich auf rund 100 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet um sachdienliche Hinweise.

md/tb

