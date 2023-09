POL-FR: Lörrach/ Tüllingen: Einbruch am helllichten Tag - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Ein Brand in der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft in Schliengen am Dienstag, 12.09.2023, hat ein an der Bundesstraße 3 stehendes Gebäudeteil stark beschädigt. Gegen 01:30 Uhr waren bei Feuerwehr und Rettungsdienst die ersten Meldungen über einen Brand in der Winzergenossenschaft eingegangen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung, die Bevölkerung wurde daher mit ...

