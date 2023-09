Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Über die Terrassentüre verschafften sich am vergangen Wochenende Unbekannte Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Säckinger Straße. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 09.09.2023, 10.00 Uhr und Montag, 11.09.2023, 17.00 Uhr. Der oder die Täter durchwühlten verschiedene Schubladen und ließen diese verstreut im Raum liegen. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann noch nicht beurteilt werden. Das Polizeirevier Lörrach (07621/176-0) bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen am vergangen Wochenende in der Säckinger Straße gemacht haben, sich zu melden.



