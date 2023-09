Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Großbrand in Winzergenossenschaft

Freiburg (ots)

Ein Brand in der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft in Schliengen am Dienstag, 12.09.2023, hat ein an der Bundesstraße 3 stehendes Gebäudeteil stark beschädigt. Gegen 01:30 Uhr waren bei Feuerwehr und Rettungsdienst die ersten Meldungen über einen Brand in der Winzergenossenschaft eingegangen.

Es kam zu einer starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung, die Bevölkerung wurde daher mit Lautsprecherdurchsagen und einer Warnmeldung über die Notfall-Informations- und Nachrichten-App NINA vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz informiert, Fenster und Türen geschlossen zu halten, Lüftungsanlagen auszuschalten sowie das betroffene Gebiet zu meiden. Die B3 musste aufgrund des Einsatzes gesperrt werden, die Straßenmeisterei hat eine Umleitungsstrecke eingerichtet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch den Brand niemand verletzt. Der entstandene Schaden bewegt sich ersten Schätzungen zufolge im siebenstelligen Bereich. Zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor, diese ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Feuerwehr führt aktuell noch Nachlöscharbeiten durch.

