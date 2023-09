Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen/Emmendingen: Psychisch auffälliger Mann in Denzlingen festgenommen

Einsatzkräfte der Polizei haben am 11.09.2023 gegen 16 Uhr in Denzlingen einen 54-Jährigen festgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Mann am Vormittag über einen Zaun des Zentrums für Psychiatrie in Emmendingen geklettert und hatte sich so von der Einrichtung entfernt. Da eine Gefährdung der Bevölkerung durch den Mann nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine Fahndung eingeleitet.

Bereits in der Nacht zuvor war der Mann durch Einsatzkräfte der Polizei in Glottertal in Gewahrsam genommen worden. Zeugen hatten die Polizei am 10.09.2023 um kurz nach 23 Uhr verständigt und mitgeteilt, dass der Mann sich psychisch auffällig verhalte und die Nachtruhe der Anwohner störe.

Der 54-Jährige konnte wenig später in seiner teilweise verbarrikadierten Wohnung festgestellt werden. Er befand sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation und reagierte zunächst nicht auf die Kontaktaufnahmeversuche der Polizei. In der Folge verschüttete der Mann eine unbekannte Flüssigkeit im Hausflur.

Da eine Gefährdung der weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das Gebäude vorübergehend geräumt. Der Mann wurde gegen 1 Uhr durch Polizeikräfte in Gewahrsam genommen und in die psychiatrische Einrichtung in Emmendingen gebracht.

Nach seiner erneuten Ingewahrsamnahme durch die Polizei in Denzlingen wird der Mann wieder in das Zentrum für Psychiatrie gebracht.

