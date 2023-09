Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Motorradfahrer auf Landstraße verunglückt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Samstag, 09.09.2023, gegen 12.10 Uhr, stürzte auf der Landstraße 140 ein 55 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad. Er wurde schwer verletzt. Der Motorradfahrer befuhr Die Landstraße 140 von Zell im Wiesental kommend bergwärts in Richtung Adelsberg. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam er in einer starken Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Motorrad kollidierte mit dem Bordstein, Der 55-Jährige löste sich von seinem Motorrad. Das Motorrad rutschte über die Fahrbahn und unter der Schutzplanke hindurch. Es kam abseits der Fahrbahn in steilem Gelände zum Liegen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in das Unispital nach Basel geflogen. Das Motorrad musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße komplett gesperrt.

