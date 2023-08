Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruchsversuch in ein Clubheim in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Donnerstag, 10.08.2023, gegen 04.10 Uhr, wurde versucht in das ehemalige Clubheim des Fussballvereins in St. Wendel-Alsfassen, Auf der Pitschwiese, einzubrechen. Hierzu verschafften sich unbekannte Täter Zugang auf das o.g. frühere Sportplatzgelände und versuchten unter anderem mit brachialer Gewalt die Eingangstür des Clubheims aufzubrechen. Hierbei wurden sogar die Türscharniere aus der Mauer gerissen. Letztendlich drangen die Täter nicht in die Innenräume des Gebäudes ein und flüchteten. Unter Umständen könnten sie bei ihrem Einbruchsversuch gestört worden sein. In diesem Zusammenhang wurde in der Nähe im Tatzeitraum ein dunkler älterer PKW-Kombi festgestellt. Ob ein Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch vorliegt, steht derzeit allerdings nicht fest.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem o.g. Einbruchsversuch machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell