Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: 5 nicht zuzuordnende Fahrräder in St. Wendel aufgefunden

St. Wendel (ots)

Bereits am Sonntag, 02.07.2023, wurden im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen in einer Garage in der Innenstadt von St. Wendel 5 Fahrräder aufgefunden. Da der Besitzer der Garage keine Angaben über die Herkunft der Fahrräder machen konnte, wurden die Fahrräder sichergestellt und versucht die Besitzverhältnisse der Fahrräder zu klären. Allerdings konnten auch im Rahmen dieser Nachforschungen die Besitzverhältnisse der Fahrräder bisher nicht geklärt werden.

Es handelt sich um folgende Fahrräder:

- ein weißes Shopperrad "Aloha - ein schwarzes Rennrad, - ein weißes Mountainbike KREIDLER "dark raven", - ein silbernes Damen-Trekkingrad KETTLER "city shopper" - ein schwarzes Damen-Trekkingrad Y-TEC.

Die PI St. Wendel sucht jetzt auf diesem Weg Zeugen, die unter Umständen Angaben zu den o.g. Fahrrädern machen können.

