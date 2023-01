POL-PDNR: 20 Jähriger Fahrzeugführer unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln

Bad Hönningen (ots) - Im Laufe des Montags wurden der Polizeiinspektion in Linz zwei Einbruchsversuche in Bad Hönningen angezeigt. In einem Fall versuchten unbekannte Täter die Haustüre eines Wohnhauses in der Straße Schwarzer Weg aufzuhebeln, in einem anderen Fall die Wohnungstür an einem Wohnhaus in der Hauptstraße. In beiden Fällen kann die Tatzeit nicht genau verifiziert werden, beide Versuche scheiterten. ...

