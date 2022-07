Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Betrunkener Audi-Fahrer - Polizei ordnet Blutprobe an

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Frankfurter Straße 15.07.2022, 02.30 Uhr

Ein betrunkener 52-jähriger Audi-Fahrer aus Wolfsburg wurde in der Nacht zu Freitag auf der Frankfurter Straße von Polizeibeamten angehalten. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung war ein Alcotest nicht möglich, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Am frühen Freitagmorgen fiel der 52-Jährige einer Streifenbesatzung auf, als er mit seinem Audi die Frankfurter Straße in Richtung Fallersleben befuhr. Hier hielt er zunächst an einer Ampel, obwohl diese Grün zeigte. Bei dem Versuch, seinen Pkw in Gang zu setzten, würgte der Wolfsburger den Motor ab. Kurz darauf fuhr er los, obwohl die Ampel schon fast Rotlicht zeigte. Daraufhin entschlossen sich die Beamten, den Audi-Fahrer zu kontrollieren. Zunächst reagierte er nicht auf die Anhaltesignale. Letztlich hielt der 52-Jährige an. Bei der Kontrolle war starker Atemalkohol und deutliche Ausfallerscheinungen erkennbar. Mit einem freiwilligen Alcotest war der Wolfsburger zwar einverstanden, konnte diesen aber alkoholbedingt nicht durchführen. Eine daraufhin angeordnete Blutprobe wurde im Klinikum entnommen. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell