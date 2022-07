Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei Einbrüche in einer Nacht - Täter gelangen ins Schützenhaus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Laagberg, Breslauer Straße

15.07.2022, 00.35 Uhr und 02.42 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Freitag gleich zweimal in das Schützenhaus in der Breslauer Straße in Wolfsburg ein. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit nicht bekannt.

Zunächst wurde die Polizei kurz nach Mitternacht benachrichtigt, dass im Schützenhaus in der Breslauer Straße eine Alarmanlage ausgelöst hat. Bei der näheren Inaugenscheinnahme stellten die Beamten fest, dass unbekannte Täter ein Dachfenster des Gebäudes aufgebrochen hatten, um in das Schützenhaus zu gelangen. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und verschwanden danach in unbekannte Richtung.

Zwei Stunden später löste die Alarmanlage erneut aus. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Einbrecher erneut über das Dachfenster in das Schützenhaus. Dieses Mal hielten sich die Täter vornehmlich auf dem Schießstand auf und beschädigten dort ein Bild.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell