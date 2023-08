Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Vorfahrt missachtet

Ein 71-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Sonntagabend gegen 17:20 Uhr einen Feldweg aus Richtung Heide kommend und wollte auf Höhe der Alten Straße in die L2218 einfahren. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 45-jährigen Audi-Fahrer, welcher auf der L2218 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25 000 Euro entstand.

Fichtenau: Unfall im Kreuzungsbereich

Am Samstagnachmittag gegen 16:15 Uhr befuhr ein 56-jähriger BMW-Fahrer die Straße Zum Wasserturm in Richtung der Ziegelstraße. An der Kreuzung mit der Bergbronner Straße übersah er eine vorfahrtsberechtigte 27-jährige BMW-Fahrerin, welche auf der Bergbronner Straße in Richtung Wildenstein unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.

Gerabronn: Bei Unfall schwer verletzt

Ein 21-jähriger Motorradfahrer war am Sonntagnachmittag gegen 15:45 Uhr auf der L1036 zwischen Oberweiler und Wittenweiler unterwegs. Hier verlor er aufgrund regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Kraftrad und kam zu Fall. Durch den Sturz wurde der 21-Jährige schwer verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell