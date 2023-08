Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 27.08.2023

Urbach: Auseinandersetzung an der ARAL-Tankstelle

Am Samstagabend, gegen 22:12 Uhr, gerieten mehrere Heranwachsende an der ARAL-Tankstelle in Urbach in einen Streit. Im weiteren Verlauf gingen drei junge Männer im Alter zwischen 17 und 21 Jahren auf einen 20-jährigen Mann los und schlugen gemeinsam auf ihn ein. Durch die eintreffenden Polizeistreifen konnten die Streithähne vor Ort festgestellt und getrennt werden. Durch die Schläge wurde der 20-jährige Mann leicht verletzt. Um was es bei dem Streit ging, ist noch nicht bekannt. In einem Fahrzeug konnte eine geringe Menge Drogen sowie eine Machete aufgefunden werden.

Urbach: Fahrstreifen gewechselt - Unfall verursacht

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:21 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Ford-Fahrer die B 29 in Richtung Aalen auf dem linken Fahrstreifen. Zwischen den Anschlussstellen Urbach und Plüderhausen geriet der 24-jährige Mann auf die rechte Spur und streifte hierbei den dort ordnungsgemäß fahrenden Audi eines 18-jährigen Mannes. Bei der anschließenden Unfallaufnahme, stellten die Beamten bei dem 24-jährigen Ford-Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Dies wurde durch einen Alkoholtest bestätigt. Nach der Blutentnahme im Krankenhaus kommt nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auf den Mann zu. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

