POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 27.08.2023

Aalen (ots) - Rot am See: Unfall bei nasser Fahrbahn Am Samstag gegen 17:00 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Toyota die L1041 von Eichenau in Richtung Seibotenberg. Bei schlechten Straßenverhältnissen kam er auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er wurde in den Graben abgewiesen, wodurch sich der Pkw überschlug und im Anschluss wieder ...

