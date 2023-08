Aalen (ots) - Leutenbach, OT Weiler zum Stein: Waschbär aus Gully gerettet Freitagnacht, gegen 21:14 Uhr, wurde der Polizei ein Waschbär gemeldet, welcher in der Stuttgarter Straße in einem Gully feststecken soll. Die Kollegen konnten den Waschbären antreffen und ihn aus dem Gully befreien. Der Waschbär kletterte alleine aus dem Gully und zog wohlbehalten weiter. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen ...

