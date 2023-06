Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit in Wohnung endet mit mehreren Straftaten

Kaiserslautern (ots)

Im Stadtbereich kam es am Mittwochnachmittag zu einem Streit in einer Wohnung. Nach Angaben des 40-jährigen Bewohners hätte eine Bekannte bei ihm geklingelt und um ein Gespräch gebeten. Im Laufe der Unterhaltung kam es zum Streit, wobei die 41-Jährige dem Mann einen Kopfstoß verpasste. Bevor sie die Wohnung schließlich verließ riss sie noch ein Regal ab und beleidigte den 40-Jährigen und dessen Tochter. Eine alarmierte Polizeistreife konnte die Dame nicht mehr antreffen. Diese muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten. |kfa

