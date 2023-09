Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch in Einliegerwohnung - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Sonntag, 10.09.2023 auf Montag, 11.09.2023 versuchten Unbekannte gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung in der Schafackerstraße einzubrechen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 19.20 Uhr und 09.30 Uhr am Morgen. Bei dem brachialen Versuch die Terrassentüre zu öffnen, wurde diese beschädigt. Es wird vermutet, dass der oder die Täter bei ihrem Einbruchsversuch gestört wurden und es daher nicht zu einem vollendeten Einbruch kam. Das Polizeirevier Weil am Rhein (07621/97970) bittet Zeugen, die in oben genannter Nacht verdächtige Wahrnehmungen in der Schafackerstraße gemacht haben, sich zu melden.

md/bw

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell