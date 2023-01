Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, L84 - Sperrung nach Unfall

Baden-Baden, L84 (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen zwischen Baden-Baden, Neuweier und der B500 musste die Mauerbergstraße/L84 für etwa achtzig Minuten gesperrt werden. Ein 87-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 10.20 Uhr einen Weg im Bereich der Schießanlage, als er witterungsbedingt von der Fahrbahn abgekommen sein dürfte. Nach derzeitigem Stand kippte das Fahrzeug in der Folge auf die Fahrerseite. Da der Fahrer sich nicht eigenständig aus dem Pkw befreien konnte, musste er von den ausgerückten Einsatzkräften der Feuerwehr gerettet werden. Glücklicherweise blieb der Senior unverletzt. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

