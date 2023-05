Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230508-3: Polizei sucht Beteiligte nach Verkehrsunfall

Brühl (ots)

Unbeteiligter Zeuge rief Polizei

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einer Radfahrerin und einer Autofahrerin, die am Sonntagabend (7. Mai) an einem Verkehrsunfall in Brühl beteiligt gewesen sein sollen. Die etwa 40- bis 50-jährige Zweiradfahrerin habe braune Haare. Die Fahrerin des weißen Smarts habe mittellange braune Haare und sei etwa 40 Jahre alt. Das Auto habe im unteren Bereich Elemente in grün. Zur Klärung des Unfallhergangs nehmen die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut Zeugenangaben soll die Fahrradfahrerin gegen18.45 Uhr auf der Friedrichstraße in Richtung Kaiserstraße unterwegs gewesen sein. Ihr etwa 60-jähriger, schwarz gekleideter Begleiter sei auf einem schwarzen E-Bike gefahren. Zeitgleich soll die Fahrerin des Smarts in die gleiche Richtung unterwegs gewesen sein. Sie habe gehupt und die Radfahrerin überholt. Die Zweiradfahrerin sei dann gestürzt und habe sich leicht verletzt. Die Autofahrerin sei nach links auf die Kaiserstraße abgebogen. Auch die Radfahrerin und ihr Begleiter verließen den Unfallort.

Alarmierte Polizisten befragten die unbeteiligten Zeugen am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell