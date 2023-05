Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230507-2: Geldautomatensprengung in Brühl - Zeugen gesucht

Brühl (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat umfangreiche Ermittlungen eingeleitet.

In den frühen Sonntagmorgenstunden (7. Mai) sprengten bislang Unbekannte gegen 03.00 Uhr einen Geldautomaten in Brühl auf der Rheinstraße. Der außenstehende Automat im Bereich einer Spielhalle wurde dabei stark beschädigt. Am Gebäude entstand nach ersten Untersuchungen kein schwerwiegender Schaden. Die Polizei hat umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den Unbekannten eingeleitet. Vor Ort haben Spezialisten des Polizeipräsidiums Köln die Spurensicherung aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (md)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell