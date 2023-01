Polizei Köln

POL-K: 230130-1-K Zwei mutmaßliche Betrüger festgenommen

Köln (ots)

Polizisten haben am Freitagnachmittag (25. Januar) zwei Männer (beide 26) in Köln-Rodenkirchen bei der avisierten Übergabe eines betrügerisch erlangten VW Tiguan festgenommen. Über eine Onlineplattform hatte ein 36 Jahre alter Kölner am 6. Januar Kontakt zu einem Autohaus in Wolfsburg aufgenommen, das Auto bestellt und eine Finanzierung in die Wege geleitet. Ein Mitarbeiter des Autohauses hatte jedoch die gefälschten Gehaltsabrechnungen erkannt und die Polizei alarmiert. Bei der vereinbarten Übergabe des Autos auf der Hauptstraße in Köln nahmen die Beamten die Abholer fest. Das Kriminalkommissariat 74 hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. (jk/de)

