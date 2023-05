Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230508-1: Aufgesprengter Zigarettenautomat

Hürth (ots)

Ermittler suchen Zeugen

In der Nacht zu Sonntag (7. Mai) haben bislang unbekannte Täter in Hürth-Gleuel einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Die Höhe der Beute ist derzeit noch unbekannt. Ermittler des Kriminalkommissariats 23 suchen Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Informationen nehmen die Kriminalbeamten unter der Rufnummer 02233 520 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am frühen Morgen meldete eine Zeugin den beschädigten Automaten, der an der Kreuzung von Erlenweg und Buchenstraße aufgestellt ist. Polizisten stellten fest, dass die Tür des Automaten nach außen gebogen war und offenstand. Während der Sachverhaltsaufnahme meldete sich ein weiterer Zeuge (55), der in der Nacht gegen 3.40 Uhr einen lauten Knall gehört hatte, diesen aber nicht zuordnen konnte. Neben dem Automaten fanden die Beamten noch einige Zigarettenschachteln, die sie sicherstellten. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell