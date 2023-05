Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230508-2: Kind auf Fahrrad bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wesseling (ots)

Zeugen gesucht

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem etwa 40-jährigen Fahrer eines grauen Kleinwagens, der am Freitagmittag (5. Mai) in Wesseling mit einer Fahrradfahrerin (13) zusammengestoßen sein soll. Das Mädchen zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der bislang Unbekannte sei zum Unfallzeitpunkt mit einer grauen Jeans bekleidet gewesen. Zudem habe er grau-braune Haare. Zur Klärung des Unfallhergangs nehmen die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen war die 13-Jährige mit ihrem Fahrrad gegen 13.30 Uhr auf der Alfterstraße in Keldenich unterwegs. Sie sei nach links in die Straße "Im Dich" eingebogen. Zeitgleich sei der Autofahrer auf der Straße "Im Dich" in Richtung Alfterstraße gefahren. Er sei mit der Front seines Fahrzeugs gegen die linke Seite des Fahrrads gestoßen. Der Unbekannte sei ausgestiegen und habe mit dem Kind gesprochen. Danach seien beide weitergefahren. Ein Arzt stellte später in einem Krankenhaus die leichten Verletzungen bei der 13-Jährigen fest. Eine Erziehungsberechtigte zeigte den Verkehrsunfall auf einer Polizeiwache an. (sc)

