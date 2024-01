Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Täter nach Schwerpunkteinsatz gefasst

Geseke-Lippstadt (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, sowie in der gestrigen Nacht führten Beamten der Polizeiwache Lippstadt in Geseke und Lippstadt einen Schwerpunkteinsatz durch. In diesem Zusammenhang kam es unter anderem zu einer Strafanzeige wegen versuchter Sachbeschädigung und den Besitz von Betäubungsmitteln. In der gestrigen Nacht wurden in Geseke 25 Personen kontrolliert. Hierbei konnten 2 Personen festgestellt werden, die Betäubungsmittel konsumierten. Gegen einer der beiden Personen lag ein Haftbefehl vor, diese wurde von der Polizei festgenommen. Im Rahmen des Einsatzes in Lippstadt konnte gegen 2:00 Uhr ein Einbrecher in der Cappelstraße festgenommen werden. Ein Nachbar bemerkte verdächte Geräusche in einen der dortigen Büros. Vermutlich von der Polizei gestört, flüchtete der Einbrecher über eine Mauer im Innenhof in Richtung Klosterstraße. Dieser konnte an der Ecke Nicolaiweg gefasst werden. Der Einbrecher verschaffte sich Zugang über den Innenhof. Dort wurden etliche Zwischen- und Bürotüren aufgehebelt und die Büroräume durchsucht. Der Einbrecher flüchtete ohne etwas erbeuten zu können. Ob es sich um ein oder mehrere Täter handelt, wird derzeit ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu möglichen weiteren Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (rb)

