Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Glaseinsätze an Bushaltestellen beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Gleich an zwei Bushaltestellenhäuschen haben unbekannte Täter am späten Mittwochabend Glaseinsätze eingeworfen. Gegen 23 Uhr hörte eine Anwohnerin im Bereich der Bushaltestelle Graf-von-Stauffenberg-Platz einen lauten Knall und entdeckte bei der Nachschau die beschädigte Glasscheibe. Personen waren nicht mehr vor Ort. Die nach der Verständigung eintreffende Polizeistreife stellte zudem noch einen beschädigten Glaseinsatz an dem unweit gelegenen Bushaltestellenhäuschen "Thiergarten" in der Balinger Straße fest. In beiden Fällen ermittelt die Polizei Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, nun wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

