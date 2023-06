Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 57 bei Dormagen - Drei Menschen bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Verdacht des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr - Führerschein beschlagnahmt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 24. Juni 2023, 13:48 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 57 bei Dormagen in Fahrtrichtung Nimwegen wurden drei Menschen leicht verletzt. Zwei von ihnen wurden in Krankenhäuser gebracht. Aufgrund des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des vermeintlichen Unfallverursachers.

Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhren ein 24-Jähriger mit seinem BMW und eine 48-Jährige mit ihrem Mercedes auf dem linken Fahrstreifen der A 57 in Fahrtrichtung Nimwegen. Zunächst befand sich der 24-Jährige mit seinem Fahrzeug hinter der 48 Jahre alten Frau. Laut Zeugenaussagen überholte der BMW-Fahrer die Mercedes-Fahrerin im weiteren Verlauf über den rechten Fahrstreifen, ordnete sich unmittelbar vor ihr auf dem linken Fahrstreifen wieder ein und bremste unvermittelt und ohne erkennbaren Grund stark ab. Die 48-Jährige konnte nicht mehr anhalten und fuhr auf dem BMW auf. In der Folge geriet der BMW ins Schleudern. Aufgrund des Aufpralls wurden der 24-Jährige, die 48-Jährige sowie ihr 37 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt.

Die Fahrbahn wurde zunächst voll gesperrt. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr staute sich auf etwa 5.000 Metern.

Im Rahmen der Unfallaufnahme fiel ein 30-Jähriger mit seinem Mercedes auf, als er den Fahrzeugmotor aufheulen ließ, über den Seitenstreifen zur Unfallstelle fuhr und sich dort wieder in den fließenden Verkehr einordnete. Der Fahrer konnte angehalten werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war und, dass eine unanfechtbare Entziehung der Fahrerlaubnis wegen Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen vorliegt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell