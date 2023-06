POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - A 40 - Anschlussstelle Gelsenkirchen-Süd - Verkehrsunfall - Ein Leichtverletzter - Speisefische "landen" auf der Fahrbahn

Düsseldorf (ots) - Schwerer Fahrradunfall in Pempelfort - 62-Jährige verletzt Mittwoch, 21. Juni 2023, 09:45 Uhr Mit ihren Fahrrädern kollidierten gestern Morgen in Pempelfort eine 62-jährige Frau und ein 42-jähriger Mann. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in eine Düsseldorfer Klinik gebracht werden musste. Der unfallbeteiligte 42-jährige Radfahrer erlitt leichte ...

