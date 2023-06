Polizei Düsseldorf

POL-D: Ermittlungserfolg der "MK Kapuziner" - Tatverdächtiger mit Haftbefehl festgenommen - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Polizei Düsseldorf und der Staatsanwaltschaft Kleve - Zweigstelle Moers

Ermittlungserfolg der "MK Kapuziner" - Tatverdächtiger mit Haftbefehl festgenommen - Ermittlungen dauern an

Unsere Pressemeldungen von Sonntag, 30. April 2023 und Dienstag, 23. Mai 2023

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5497909

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5515903

Das Ergebnis umfangreicher und intensiver Ermittlungen der Beamten der "MK Kapuziner" führte heute Morgen in Rheinberg zu der Festnahme eines Tatverdächtigen. Der Heranwachsende steht in Verdacht, Ende April dieses Jahres in der Düsseldorfer Altstadt einen Mann durch Stiche lebensgefährlich verletzt zu haben.

Nachdem es in der Nacht zu Sonntag, 30. April dieses Jahres zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 29-jährigen Mannes gekommen war, hatten die Beamtinnen und Beamten des KK 11 intensiv ermittelt und sich unter anderem auch mit Lichtbildern der Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit gewandt. Die Ermittlungen führten zu einem Heranwachsenden, der nun am heutigen Morgen mithilfe von Spezialeinheiten an seiner Wohnanschrift in Rheinberg festgenommen wurde. Gegen den 18-Jährigen (zur Tatzeit 17 Jahre alt) liegt ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags vor.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell