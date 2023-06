Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort: Zivilfahnder nehmen "Automarder" auf frischer Tat fest - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag nahmen Zivilbeamte der Düsseldorfer Polizei einen 35-Jährigen nach Diebstahl aus Kfz fest. Der einschlägig vorbestrafte Mann soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen wurden die Polizisten gegen 02:00 Uhr auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, der auffällig langsam die Nettelbeckstraße entlangfuhr und dabei in die Innenräume geparkter Fahrzeuge schaute. Immer wieder hielt er an und machte sich in der Dunkelheit an den Fahrzeugen zu schaffen. Als er die Heckscheibe eines Transporters einschlug und in den Innenraum kletterte, wurde er durch die Beamten festgenommen. Der Mann hatte eine Umhängetasche dabei, in der sich mögliches Diebesgut befand. Bei einer Nachschau wurden an zwei weiteren Fahrzeugen Aufbruchspuren erkannt, die dem Tatverdächtigen zugeordnet werden.

Der 35-Jährige mit italiensicher Staatsbürgerschaft wurde vorläufig festgenommen. Der wohnungslose Mann ist in der Vergangenheit strafrechtlich bereits erheblich in Erscheinung getreten. Jetzt soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell