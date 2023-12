Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrerin bei Unfall am Kreisverkehr Oberlohnstraße/Max-Stromeyer-Straße verletzt (21.12.2023)

Konstanz (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall am Kreisverkehr Oberlohnstraße/Max-Stromeyer-Straße am Donnerstagmorgen verletzt worden. Gegen kurz vor 9 Uhr fuhr ein 76-Jähriger mit einem Citroen C4 auf der Oberlohnstraße in Richtung Wollmatinger Straße. Beim Verlassen des Kreisverkehrs stieß der 76-Jährige mit einer 43 Jahre alten Radfahrerin zusammen, die die Oberlohnstraße auf dem Radweg überquerte. Die Frau stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

