POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall an der Kreuzung Brühlstraße und Cluser Straße fordert 30.000 Euro Schaden

Balgheim, Lkr. Tuttlingen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter einen als Schrott-Lager genutzten Container auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße Steigäcker aufgebrochen. Zuvor beschädigte der Unbekannte eine Lampe mit Bewegungsmelder, welche an einem angrenzenden Carport angebracht war. Trotz der Bemühungen ging der ...

mehr