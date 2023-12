Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Fliederweg; Tatzeit: zwischen 14.12.23, 19.00 Uhr, und 15.12.23, 19.00 Uhr; Bargeld erbeuteten noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Bäckereifiliale am Fliederweg. In der Nacht zum Freitag hatten der oder die Täter dazu eine Seitentür des Gebäudes aufgehebelt und sich so Zugang verschafft. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr) ...

