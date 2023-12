Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugen nach Fahrradsturz gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Königstraße;

Unfallzeit: 13.12.2023, 16.00 Uhr;

Er sei gestürzt, als ihn ein Kleinbus passierte und er von hochspritzendem Wasser aus einer Straßensenke getroffen wurde, gab ein 55-jähriger Radfahrer am Donnerstag bei der Polizei an. Zu dem Geschehen sei es am Vortag gegen 16.00 Uhr auf der Königstraße in Gronau gekommen. Einkäufe seien durch den Vorfall nun unbrauchbar und die Kleidung verunreinigt. In der Nacht begab sich der Gronauer in ärztliche Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat Ahaus bittet Zeugen, Kontakt mit den Ermittlern unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell