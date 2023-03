Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Gartenlaube eingedrungen

Altenburg (ots)

Schmölln: Zwischen Mitte Februar und dem 28.03.2023 wurde durch unbekannte Täter in der Gartenanlage Am Steinberg eine Gartenlaube geöffnet. Daraus entwendetet sie diverse Werkzeuge und Gartengeräte. An der Laube entstand Sachschaden. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Die Polizeiinspektion Altenburger Land (03447/ 4710) bittet in diesem Kontext um Zeugenhinweise. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell