Schöppingen (ots) - Tatort: Schöppingen, Herrenkämpe und Münsterstraße; Tatzeit: 13.12.2023, zwischen 14.00 Uhr und 20.00 Uhr sowie um 19.45 Uhr; In zwei Wohnhäuser in Schöppingen sind Unbekannte am Mittwoch eingebrochen. Zwischen 14.00 Uhr und 20.00 Uhr hatten sich Täter gewaltsam Zugang in ein Gebäude an der Herrenkämpe verschafft und das Innere durchwühlt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die ...

