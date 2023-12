Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Einbrüche in Wohnhäuser

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Herrenkämpe und Münsterstraße;

Tatzeit: 13.12.2023, zwischen 14.00 Uhr und 20.00 Uhr sowie um 19.45 Uhr;

In zwei Wohnhäuser in Schöppingen sind Unbekannte am Mittwoch eingebrochen. Zwischen 14.00 Uhr und 20.00 Uhr hatten sich Täter gewaltsam Zugang in ein Gebäude an der Herrenkämpe verschafft und das Innere durchwühlt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Einbrecher Smartphones sowie eine Armbanduhr.

Gegen 19.45 Uhr machte eine Nachbarin eine verdächtige Beobachtung an der Münsterstraße. Zwei circa 1,70 bis 1,75 Meter große Männer, einer mit einer schwarzen, der andere mit einer khakifarbenen Jacke, kamen aus einem Haus, liefen durch den Garten und entfernten sich durch ein Tor in Richtung Bonner Straße. Zuvor hatten sie eine Terrassentür zu dem Reihenhaus aufgebrochen und die Räume durchsucht - mehrere Schmuckstücke nahmen die Diebe mit.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell