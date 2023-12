Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Diebe in SB-Kiosk

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Estern;

Tatzeit: 13.12.2023, 13.45 Uhr;

Eine Geldkassette aus einem landwirtschaftlichen SB-Kiosk entwendet hat ein Unbekannter am Mittwoch in Gescher. Der mutmaßliche Täter kam gegen 13.45 Uhr mit einem silberfarbenen Volvo zu dem an der Straße Eschke gelegenen Verkaufshäuschen und riss das in einem Schrank befestigte Metallbehältnis heraus. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell